S’abonner au mag
  • Espagne
  • UE Cornellà

Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol

CT
Réactions
Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol

Un patron de luxe. Lionel Messi est officiellement devenu le nouveau propriétaire de l’UE Cornellà, un club de troisième division espagnole. « L’UE Cornellà annonce que le footballeur argentin et huitième vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi, a officialisé l’acquisition du club, devenant ainsi le nouveau propriétaire de l’institution Baix Llobregat », annonce le club dans un communiqué ce jeudi.

Fondé en 1951, l’UE Cornellà est réputé pour avoir formé plusieurs joueurs devenus professionnels comme Jordi Alba, David Raya, Keita Baldé ou encore Gerard Martín, l’actuel joueur du FC Barcelone .

Retour du duel Messi-Ronaldo ?

Avec cette acquisition, Lionel Messi imite son grand rival Cristiano Ronaldo. Le Portugais, quintuple Ballon d’or, détient 25% des parts de l’UD Almería depuis février 2026. Les deux clubs pourraient se retrouver dans un futur proche en championnat, ce qui nous offrirait une nouvelle bataille entre les deux extraterrestres de la dernière décennie, mais cette fois hors des terrains.

Attention à ne pas tomber en clash avec un chanteur fan de Cornellà.

Photo : La famille Kaka

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
148
97

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.