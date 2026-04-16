Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol

Un patron de luxe. Lionel Messi est officiellement devenu le nouveau propriétaire de l’UE Cornellà, un club de troisième division espagnole. « L’UE Cornellà annonce que le footballeur argentin et huitième vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi, a officialisé l’acquisition du club, devenant ainsi le nouveau propriétaire de l’institution Baix Llobregat », annonce le club dans un communiqué ce jeudi.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼 Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

Fondé en 1951, l’UE Cornellà est réputé pour avoir formé plusieurs joueurs devenus professionnels comme Jordi Alba, David Raya, Keita Baldé ou encore Gerard Martín, l’actuel joueur du FC Barcelone .

Retour du duel Messi-Ronaldo ?

Avec cette acquisition, Lionel Messi imite son grand rival Cristiano Ronaldo. Le Portugais, quintuple Ballon d’or, détient 25% des parts de l’UD Almería depuis février 2026. Les deux clubs pourraient se retrouver dans un futur proche en championnat, ce qui nous offrirait une nouvelle bataille entre les deux extraterrestres de la dernière décennie, mais cette fois hors des terrains.

Attention à ne pas tomber en clash avec un chanteur fan de Cornellà.

Photo : La famille Kaka