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Une invitée surprise sur les terrains de Ligue 3 la saison prochaine

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Une invitée surprise sur les terrains de Ligue 3 la saison prochaine

Ça reste, pas ça glisse. Il ne reste plus que quelques mois avant que le championnat National ne change de nom pour devenir Ligue 3. Une avancée majeure pour le football tricolore, d’autant que selon les informations d’Ouest-France, l’arbitrage vidéo pourrait être utilisé dès la saison prochaine.

Nouveau nom pour une nouvelle vie

Plusieurs clubs ont été informés de cette nouvelle et vont l’évoquer ce jeudi 17 avril lors d’un comité exécutif. Cette décision aurait été discutée avec le diffuseur Ligue 1+, qui aurait acquis les droits du championnat pour la saison 2026-2027. Le système de vidéo dépendra des moyens de captation et de la production déployés en fonction de chaque rencontre.

Son utilisation sera légèrement différente de celle que l’on connaît en Ligue 1, peut-on lire dans les colonnes d’Ouest-France. Premièrement, seul le quatrième arbitre pourrait visionner la VAR en bord de terrain. De plus, chaque équipe aurait le droit à deux jokers pour contester une décision arbitrale.

Coucou la Ligue 2.

Finalement, ce Bayern n’est pas si effrayant

AR

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