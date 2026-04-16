Emmanuel Emegha : « The penalty was merdique »

La vie sans Joaquín Panichelli, c’est nul, mais Emmanuel Emegha est là et bien là. De retour de blessure, l’attaquant néerlandais a pu participer à la grande fête ce jeudi soir à la Meinau et surtout à la remontée fantastique de Strasbourg contre Mayence (4-0), pour se faire une place dans le dernier carré de Ligue Conférence.

« Ils nous ont manqué de respect »

À 2-0, le futur joueur de Chelsea avait pourtant raté la balle pour mettre le Racing en très bonne position, en ne transformant pas le penalty obtenu par Valentin Barco sur une cheville. Au micro de Canal+ au milieu de la folie quelques secondes après le coup de sifflet final, Emegha avait le mérite d’être lucide dans un joli franglish : « The penalty was merdique, mais après, c’est juste mental ! »

“Regardez l'ambiance : Ici c'est chez nous ! Ils nous ont manqué de respect à l'aller !“ 🎙️ “The penalty was merdique“ 😂 Les réactions d'Emanuel Emegha et de Gessime Yassine sont énormes après la qualification des Alsaciens 🤩#UECL | #RCSAM05 pic.twitter.com/Ba4CBRSPUl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2026

Un mental qui lui a permis de planter le quatrième, d’un coup de tête sur un service parfait de Julio Enciso, son premier but depuis le 27 novembre. Après avoir fait son show au poteau de corner devant le public de la Meinau, qui l’a souvent secoué cette saison, Emegha a tenu à lui rendre hommage avec ses mots : « Je veux parler en anglais, quand je parle en français, les gens interprètent… Regardez l’atmosphère dans ce stade, ici c’est chez nous ! La semaine dernière, ils nous ont manqué de respect (les joueurs de Mayence, NDLR) et on leur a montré sur le terrain. Ce ne sont pas seulement les joueurs, je veux dire un grand merci aux supporters qui ont tout le temps été derrière nous. »

Une Coupe de France et une Ligue Conférence, et il pourra partir chez le grand frère l’esprit tranquille.

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)