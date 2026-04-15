Sur quoi le Barça pourra-il bien protester après cette élimination ?

Lamine Yamal excellent, Gerard Martín sans boulette et même Ferran Torres buteur. Barcelone n'est pas passé loin de renverser l'Atlético, mais le Barça ne verra pas les demi-finales de Ligue des champions. Il faut bien trouver quelques excuses.

→ Clément Turpin et l’arbitrage

« Si vous regardez les deux matchs, le Barça devrait être en demi-finales de la Ligue des champions. » Hansi Flick l’a clamé haut et fort après l’élimination des Culés en quarts de finale de Ligue des champions : Barcelone a été meilleur. Oui, mais les Blaugranas ont perdu. La faute à qui ? À l’arbitre bien sûr, et tant pis si Clément Turpin sera à la Coupe du monde cet été. Les Catalans peuvent s’en prendre au Français. Il y a le tampon de Juan Musso sur Fermín López (25e), la poussette de Marcos Llorente dans la surface (40e), le hors-jeu de Ferran Torres (55e), le rouge d’Eric García (80e)… « Parler de vol, c’est de la folie », a décliné Musso, qui s’y connait en matière d’histoires. « C’est un match volé », a pesté de son côté Raphinha. Même histoire, différentes versions.

UEFA jodernos más. Venga que podéis pic.twitter.com/CFjZ0c5Cac — Toni Freixa (@tonifreixa) April 14, 2026

→ La pelouse

Pour pratiquer son toque, le club catalan a besoin d’une pelouse bien taillée. Selon le règlement de l’UEFA, le brin d’herbe ne doit pas dépasser les 30 millimètres. C’est l’article 34. Et ce soir, celle du Metropolitano était ignoble. Hansi Flick a gueulé, disant qu’elle était trop haute et trop grasse. Ce qui a donné cette belle réplique d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético : « Il y a des gens qui aiment les cheveux courts et d’autres qui préfèrent les cheveux longs ; c’est peut-être qu’il n’aime pas les cheveux longs. »

🌱 Parece que Hansi Flick no está muy conforme con el estado del césped del Metropolitano... 🔗 https://t.co/vm1Nx3Fli8 🔗 pic.twitter.com/oqi8qtA94l — ElDesmarque (@eldesmarque) April 13, 2026

→ La qualité de l’air de Madrid

Comme Jakarta, Kinshasa ou Kampala, la qualité de l’air à Madrid est dégueulasse. Selon l’indice du même nom, la capitale espagnole fait partie des villes les plus polluées du monde. Pire, Madrid est classé dans la catégorie « insalubre pour les groupes sensibles ». Ce haut niveau de particules fine peut exacerber les problèmes respiratoires. Les recommandations sanitaires sont claires : il faut en premier lieu éviter les activités en extérieur. Barcelone l’a bien compris.

→ Les carences en hémoglobines

24e minute de jeu, Barcelone menait 2-0 quand Fermín López a récupéré un magnifique extérieur du pied de Lamine Yamal mais s’est pris les crampons de Musso dans le visage. Le milieu avait du sang plein la tronche. Ensuite, le Barça n’a plus réussi à marquer. Un problème de sang dans les veines ? Gavi s’en est rendu compte en seconde période. Il a asséné un gros coup de coude sur l’arcade de Matteo Ruggeri, mais c’était déjà trop tard.

Miss by Fermin 😭 pic.twitter.com/ip8hCeTA3q — Taxx FCB (@taxxfcb_) April 14, 2026

→ Le Barça lui-même

Barcelone avait déjà protesté pour demander une main au match aller, mais l’UEFA n’en a eu cure, alors inutile de récidiver après cette élimination. Non, si le Barça ne s’est pas qualifié, c’est totalement de sa faute. Les potes de Pau Cubarsí, Ronald Araujo et Eric García sont devenus la première équipe espagnole à encaisser quinze buts lors d’une même phase finale de Ligue des champions. C’est beaucoup trop.

Griezmann prend son pied