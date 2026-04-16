Un photographe blessé lors de la célébration d’Olise

C’est ce qu’on appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Après son petit bijou inscrit dans les dernières secondes du choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid ce mercredi soir, Michael Olise a laissé exploser sa joie au poteau de corner. En extase totale, certains supporters munichois ont franchi les barrières de la tribune et sont allés célébrer en écrasant les photographes contre les panneaux publicitaires.

Este video del gol de Olise es aura total. El festejo y segundos después todos los fanáticos dentro del estadio abrazándose a los jugadores. La unión hace la fuerza dicen por ahí y ayer el Allianz fue jugar con un hombre de más.pic.twitter.com/mYHWkHdJEO — José I. Araoz (@Gazpachen) April 16, 2026

« Comment cela a-t-il pu arriver ? »

Victime de ces débordements, le photographe de Reuters Kai Pfaffenbach a pris la parole via une story postée sur son compte Instagram. « Pour ceux qui me le demandent : je vais bien ! Quelques hématomes mais pas de fractures ni de lésions au cerveau », a-t-il légendé en partageant une série de ses clichés et une attestation de prise en charge par les secours. « Mais une question : comment cela a-t-il pu arriver ? », a-t-il questionné en mentionnant le compte du Bayern Munich.

Le petit oiseau est cassé.

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