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Une grande première pour les rivaux Lille et Lens

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Une grande première pour les rivaux Lille et Lens

Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. D’ores et déjà qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens a vu son plus grand rival, le LOSC, valider lui aussi sa qualification pour la plus belle des compétitions de clubs ce dimanche soir malgré son revers contre Auxerre (0-2).

Une situation inédite

Jusqu’alors, jamais les deux rivaux nordistes ne s’étaient qualifiés en même temps en C1. C’est désormais chose faite.

Autre statistique folle : ce n’est que la deuxième fois sur les 40 dernières saisons que ni l’OM, ni l’OL, ni l’AS Monaco ne finissent sur le podium. La dernière fois ? C’était lors de l’exercice 2011-2012. À cette époque, le Montpellier de Giroud avait été sacré champion de France devant le PSG d’Ancelotti et le LOSC d’Eden Hazard.

Au Nord, c’étaient les champions.

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VM

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