Une grande première pour les rivaux Lille et Lens

Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. D’ores et déjà qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens a vu son plus grand rival, le LOSC, valider lui aussi sa qualification pour la plus belle des compétitions de clubs ce dimanche soir malgré son revers contre Auxerre (0-2).

Une situation inédite

Jusqu’alors, jamais les deux rivaux nordistes ne s’étaient qualifiés en même temps en C1. C’est désormais chose faite.

Les 2 clubs du nord sont disputés la Ligue des Champions lors d'une même saison pour la 1ère fois de l'histoire (RC Lens et Lille OSC). #LOSCAJA — Stats Foot (@Statsdufoot) May 17, 2026

Autre statistique folle : ce n’est que la deuxième fois sur les 40 dernières saisons que ni l’OM, ni l’OL, ni l’AS Monaco ne finissent sur le podium. La dernière fois ? C’était lors de l’exercice 2011-2012. À cette époque, le Montpellier de Giroud avait été sacré champion de France devant le PSG d’Ancelotti et le LOSC d’Eden Hazard.

Au Nord, c’étaient les champions.

Un dirigeant lillois agressé en marge du derby du Nord