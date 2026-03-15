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Raphinha et le Barça humilient Séville

LB
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Raphinha et le Barça humilient Séville

FC Barcelone 5-2 Séville FC

Buts : Raphinha (9e SP, 21e SP, 51e), Olmo (38e) et Cancelo (60e) pour les Blaugrana // Oso (45e+3) et Sow (90e+3) pour les Nervionenses

Comme les doigts de la main. En ce jour d’élection présidentielle du côté de la Ciudad Comdal, le Barça devait l’emporter face à Séville pour remettre le Real Madrid à distance après son large succès face à Elche samedi soir (4-1). Mission réussie pour Hansi Flick et ses hommes qui se sont finalement imposés 5 à 1 et reprennent quatre points d’avance sur les Merengues.

Raphinha en maestro

Alors que 63 000 spectateurs se sont pressés dans les tribunes du Camp Nou pour cette rencontre, les Culés ont eu de quoi se chauffer la voix. Grand artisan de la victoire blaugrana, Raphinha a été le premier à trouver le chemin des filets en transformant d’une panenka sublime le penalty provoqué par Djibril Sow (1-0, 9e). Le Brésilien a récidivé une dizaine de minutes plus tard, de nouveau sur penalty sur une frappe puissante qu’Odysseas Vlachodimos n’a pas pu détourner même s’il était parti du bon côté (2-0, 21e). Alors qu’il était resté muet face à Newcastle cette semaine en Ligue des champions, l’ancien Rennais s’est cette fois offert un triplé en trompant de nouveau la vigilance du portier sévillan en seconde période (4-1, 51e).

Dani Olmo (3-0, 38e) et João Cancelo (5-1, 60e) sont venus apporter leur pierre à l’édifice. Tandis que la réduction de l’écart d’Oso en fin de première période (3-1, 45e+3) n’aura finalement pas inspiré ses coéquipiers pour renverser la tendance du match. Seul Sow a finalement entendu l’appel de son coéquipier, mais son but a été beaucoup trop tardif pour avoir un quelconque impact sur le résultat final (5-2, 90e+3).

Pas content ? Triplé.

FC Barcelone (4-3-3) : García – Cancelo (Araújo, 66e), Martín, Cubarsí, Espart – Olmo, Bernal (Casado, 67e), Pedri (López, 46e) – Raphinha (Gavi, 82e), Lewandowski, Bardghji (Yamal, 67e). Entraîneur : Hansi Flick.

Séville FC (4-2-3-1) : Vlachodimos – J.Sánchez, Kouassi (Castrin, 70e), Gudelj, Suazo (Vargas, 46e) – Agoumé (Bueno, 78e), Sow – Carmona (Ejuke, 46e), A.Sánchez, Oso – Adams (Maupay, 46e). Entraîneur : Matías Almeyda.

Le Barça chute lourdement à Séville

LB

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