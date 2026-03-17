La demande spéciale de l’Iran pour la prochaine Coupe du monde

Et si l’Iran se débrouillait pour participer au Mondial 2026, sans passer par les États-Unis ? Alors que la semaine dernière se sont enchaînées les infos selon lesquelles l’Iran renonçait à sa participation au tournoi, les déclarations de Trump conseillant aux Iraniens de ne pas se rendre sur place ou un Gianni Infantino dans sa bulle, voilà que l’Iran a annoncé négocier avec la FIFA le fait de pouvoir jouer ses matchs… au Mexique.

BREAKING Iran's football federation is "negotiating" with FIFA to relocate the country's first-round matches at the World Cup to Mexico from the United States, citing the conflict in the Middle East, Iran's embassy in Mexico says pic.twitter.com/OkgLpNo7j8 — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2026

Le président de la fédération iranienne de foot, Mehdi Taj, a annoncé cette demande via le compte X officiel de l’ambassade d’Iran au Mexique. « Étant donné que Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l’équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux États-Unis, a-t-il d’abord précisé. Nous sommes en négociations avec la FIFA pour que les matchs de la Coupe du monde de l’Iran se déroulent au Mexique. »

Gianni Infantino est-il capable de bouder les US pour permettre à l’Iran de tout de même participer à la Coupe du monde ? C’est la question à 100 000 dollars. Pour le moment, l’Iran est censé affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis l’Égypte à Seattle.

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