Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde

« Il n’y a pas de plan B, C ou D, c’est le plan A. » Le président de la FIFA Gianni Infantino assure que l’objectif est que l’Iran participe au prochain Mondial malgré le conflit au Moyen-Orient qu’il juge « très compliqué ». Il pourrait peut-être demander à son pote Donald Trump de lui faire un topo.

Quant à l’Iran, la sélection a annoncé ne pas vouloir jouer ses matchs aux États-Unis, même si Infantino promet que les joueurs iraniens seront bien accueillis.

Si Infantino le dit, alors…

« L’Iran représente son peuple, tant les personnes qui vivent dans le pays que celles qui se trouvent à l’étranger », annonce banalement l’Helvético-Italo-Libanais à la chaîne mexicaine N+ Univision avant d’assurer, plein d’espoir, qu’« ils se sont qualifiés sur le terrain et l’ont fait très tôt. C’est un pays de football. Nous voulons qu’il participe. Il disputera la Coupe du monde 2026 ».

Sinon, on a la solution : arrêter la guerre. Oui, c’était pas « très compliqué ».

Nouveau rebondissement au sujet de la participation de l’Iran à la Coupe du monde