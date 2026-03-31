S’abonner au mag
  • International
  • Iran

Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde

EA
14 Réactions
Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde

« Il n’y a pas de plan B, C ou D, c’est le plan A. » Le président de la FIFA Gianni Infantino assure que l’objectif est que l’Iran participe au prochain Mondial malgré le conflit au Moyen-Orient qu’il juge « très compliqué ». Il pourrait peut-être demander à son pote Donald Trump de lui faire un topo.

Quant à l’Iran, la sélection a annoncé ne pas vouloir jouer ses matchs aux États-Unis, même si Infantino promet que les joueurs iraniens seront bien accueillis.

Si Infantino le dit, alors…

« L’Iran représente son peuple, tant les personnes qui vivent dans le pays que celles qui se trouvent à l’étranger », annonce banalement l’Helvético-Italo-Libanais à la chaîne mexicaine N+ Univision avant d’assurer, plein d’espoir, qu’« ils se sont qualifiés sur le terrain et l’ont fait très tôt. C’est un pays de football. Nous voulons qu’il participe. Il disputera la Coupe du monde 2026 ».

Sinon, on a la solution : arrêter la guerre. Oui, c’était pas « très compliqué ».

Nouveau rebondissement au sujet de la participation de l’Iran à la Coupe du monde

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.