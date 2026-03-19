Nouveau rebondissement au sujet de la participation de l’Iran à la Coupe du monde

Je pense qu’il est un peu trop tôt pour faire un choix. Lors d’une vidéo diffusée par l’agence de presse iranienne Fars, Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, a clarifié sa position sur la participation ou non de l’Iran à la Coupe du monde 2026 : « Nous nous préparons. Nous boycottons les États-Unis, pas la Coupe du monde », a-t-il déclaré. Une sortie qui vient contredire le ministre des Sports iranien, qui avait annoncé mercredi que la Team Melli avait renoncé au Mondial à la suite de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Entre-temps, Taj avait demandé à Gianni Infantino, le président de la FIFA, si la sélection iranienne pouvait jouer ses matchs au Mexique plutôt que sur le sol américain.

Une préparation en Turquie programmée

Le dirigeant a ensuite poursuivi en indiquant que Mehdi Taremi et ses coéquipiers devraient participer à un stage en Turquie dès la semaine prochaine. De plus, des matchs amicaux auraient été programmés. L’identité des adversaires n’a toutefois pas été révélée par le président de la Fédération iranienne de football.

Une réaction, Donald ?

La demande spéciale de l’Iran pour la prochaine Coupe du monde