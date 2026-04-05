Le visage de Goretzka imprimé sur un short

Le groupe vit bien. Leon Goretzka quittera le Bayern en fin de saison après huit années en Bavière. Le milieu de terrain allemand, vainqueur de tous les trophées à sa portée, laissera un vide dans le vestiaire. Ses coéquipiers lui font déjà comprendre, même si les adieux ne se feront que dans quelques semaines. Samedi, au terme de la victoire du Bayern contre Fribourg, Serge Gnabry a ainsi récupéré un short bien particulier auprès d’un spectateur.

Un short de bain blanc, avec des dizaines de visages de Goretzka imprimés dessus. Serge Gnabry n’a pas hésité à l’enfiler et à prendre la pose, sous le regard amusé de ses coéquipiers. Fier de lui, il a même partagé la photo sur son compte Instagram. Le short aurait ensuite été rendu au supporter.

Qui osera porter le même bas avec le visage de Didier Deschamps au mois de juillet ?

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