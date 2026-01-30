S’abonner au mag
Le Bayern annonce le départ d'un de ses patrons

Vers Madrid l’été prochain ? Ce vendredi, le FC Bayern Munich a annoncé le départ de son milieu de terrain Leon Goretzka à l’issue de la saison actuelle. Comme le club munichois et le joueur de 30 ans l’ont eux-mêmes confirmé, les deux parties ont convenu de ne pas prolonger le contrat arrivant à échéance en juin 2026.

Goretzka quittera ainsi le club après un total de huit saisons passées en Bavière. Cette issue se dessinait déjà depuis quelque temps, notamment en raison des rumeurs de plus en plus insistantes évoquant un possible transfert hivernal vers l’Atlético de Madrid.

Pas de transfert cet hiver

Un départ dès cet hiver est toutefois désormais exclu. Goretzka l’a lui-même écrit dans une publication sur Instagram : « Aussi flatteur que soit l’intérêt de grands clubs internationaux, j’ai clairement décidé de rester au FC Bayern jusqu’à la fin de la saison. » La mission pour la suite de la saison est également claire, selon le directeur sportif Christoph Freund : « Jusqu’à l’été, Leon donnera tout pour célébrer avec l’équipe le plus grand nombre de titres possible. » À ce jour, le milieu de terrain peut déjà se targuer d’un palmarès impressionnant, comprenant notamment six titres de champion d’Allemagne et une victoire en Ligue des champions.

Avec une fin en apothéose en finale de Ligue des champions à Budapest ?

Le Bayern pose un ultimatum à Upamecano

