Une embrouille entre Medhi Benatia et Leonardo Balerdi refait surface

Comme si ça manquait de drama à l’OM. Juste avant de disputer la rencontre pour le Trophée des champions, début janvier, au Koweït, les Marseillais ont eu une réunion d’équipe plutôt animée. À trois jours du match remporté par le PSG (2-2, 1-4 aux tirs au but), le groupe phocéen a été convoqué par le directeur du football Medhi Benatia et Pablo Longoria, comme le révèle L’Équipe ce vendredi.

Les vestiaires, ce point sensible

Aux environs de minuit, Benatia a entamé un long monologue centré sur la récente défaite face à Nantes (0-2, le 4 janvier) et l’irrégularité de l’équipe phocéenne. Mais le ton monte véritablement lorsque le sujet du vestiaire, visiblement gros point sensible, arrive sur la table des discussions.

Les joueurs regrettent qu’il soit utilisé comme un lieu de passage pour beaucoup d’employés du club, ce qui les spolie de leur intimité, comme le fait remarquer Leonardo Balerdi qui monte au front. « Dis-moi Léo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? », rétorque à au moins trois reprises Benatia au défenseur. Il faudra Geronimo Rulli pour rappeler qu’un Classique approche dans trois jours et que ce n’est peut-être pas le moment de se battre pour des slips.

Ne pas pousser Medhi dans les orties.

