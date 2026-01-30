S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Une embrouille entre Medhi Benatia et Leonardo Balerdi refait surface

CM
Une embrouille entre Medhi Benatia et Leonardo Balerdi refait surface

Comme si ça manquait de drama à l’OM. Juste avant de disputer la rencontre pour le Trophée des champions, début janvier, au Koweït, les Marseillais ont eu une réunion d’équipe plutôt animée. À trois jours du match remporté par le PSG (2-2, 1-4 aux tirs au but), le groupe phocéen a été convoqué par le directeur du football Medhi Benatia et Pablo Longoria, comme le révèle L’Équipe ce vendredi.

Les vestiaires, ce point sensible

Aux environs de minuit, Benatia a entamé un long monologue centré sur la récente défaite face à Nantes (0-2, le 4 janvier) et l’irrégularité de l’équipe phocéenne. Mais le ton monte véritablement lorsque le sujet du vestiaire, visiblement gros point sensible, arrive sur la table des discussions.

Les joueurs regrettent qu’il soit utilisé comme un lieu de passage pour beaucoup d’employés du club, ce qui les spolie de leur intimité, comme le fait remarquer Leonardo Balerdi qui monte au front. « Dis-moi Léo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? », rétorque à au moins trois reprises Benatia au défenseur. Il faudra Geronimo Rulli pour rappeler qu’un Classique approche dans trois jours et que ce n’est peut-être pas le moment de se battre pour des slips.

Ne pas pousser Medhi dans les orties.

Indice UEFA : la France s’accroche à la cinquième place

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
145

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!