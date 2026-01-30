S’abonner au mag
  • International
  • Palestine

Le discours poignant de Pep Guardiola sur la destruction de Gaza

SW
Le discours poignant de Pep Guardiola sur la destruction de Gaza

Une voix qui ne faiblit pas. Ce jeudi soir, Pep Guardiola est intervenu au cours d’un concert caritatif en soutien à la Palestine à Barcelone. Un discours qui n’a laissé personne de marbre, puisque l’entraîneur de Manchester City a été ovationné après ses dires.

<iframe loading="lazy" title="🇪🇸 🇵🇸 Pep Guardiola’s powerful plea for Palestine/Gaza at benefit concert in Barcelona" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/8jEf1gWs73U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Gaza délaissé, Guardiola remonté

Vêtu d’un keffieh, symbole de l’identité palestinienne, Pep Guardiola n’a pas mâché ses mots. « Depuis ces deux dernières années, quand je vois les images de cet enfant diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision, se filmant en train de pleurer et de demander où est sa mère […], je me demande toujours « Que pensent-ils ? », fustige le coach catalan. Nous les avons laissés seuls, nous les avons abandonnés. J’imagine tout le temps qu’ils doivent se dire « Où êtes-vous ? Venez nous aider ! » Et jusqu’à maintenant, jusqu’à ce moment très précis, nous ne l’avons pas fait. »

«  Peut-être parce que les lâches qui dirigent les grandes puissances envoient des innocents tuer d’autres innocents, s’insurge le technicien. Ils sont assis chez eux, avec le chauffage quand il fait froid et la climatisation quand il fait chaud. Nous devons faire un pas en avant. […] Les bombes visent à créer une seule chose : le silence. Ils veulent que nous détournions le regard. […] C’est pourquoi nous devons nous battre, nous ne devons pas détourner le regard. »

Sur tous les terrains, ce Pep Guardiola.

Un terrain de foot d’un camp de réfugiés palestiniens sauvé de la démolition

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
147

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!