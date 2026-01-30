Le discours poignant de Pep Guardiola sur la destruction de Gaza

Une voix qui ne faiblit pas. Ce jeudi soir, Pep Guardiola est intervenu au cours d’un concert caritatif en soutien à la Palestine à Barcelone. Un discours qui n’a laissé personne de marbre, puisque l’entraîneur de Manchester City a été ovationné après ses dires.

<iframe loading="lazy" title="🇪🇸 🇵🇸 Pep Guardiola’s powerful plea for Palestine/Gaza at benefit concert in Barcelona" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/8jEf1gWs73U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Gaza délaissé, Guardiola remonté

Vêtu d’un keffieh, symbole de l’identité palestinienne, Pep Guardiola n’a pas mâché ses mots. « Depuis ces deux dernières années, quand je vois les images de cet enfant diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision, se filmant en train de pleurer et de demander où est sa mère […], je me demande toujours « Que pensent-ils ? », fustige le coach catalan. Nous les avons laissés seuls, nous les avons abandonnés. J’imagine tout le temps qu’ils doivent se dire « Où êtes-vous ? Venez nous aider ! » Et jusqu’à maintenant, jusqu’à ce moment très précis, nous ne l’avons pas fait. »

« Peut-être parce que les lâches qui dirigent les grandes puissances envoient des innocents tuer d’autres innocents, s’insurge le technicien. Ils sont assis chez eux, avec le chauffage quand il fait froid et la climatisation quand il fait chaud. Nous devons faire un pas en avant. […] Les bombes visent à créer une seule chose : le silence. Ils veulent que nous détournions le regard. […] C’est pourquoi nous devons nous battre, nous ne devons pas détourner le regard. »

Sur tous les terrains, ce Pep Guardiola.

