Un terrain de foot d’un camp de réfugiés palestiniens sauvé de la démolition

Un symbole d’espoir. Comme l’a rapporté le Guardian mardi soir, le terrain de football du camp de réfugiés palestiniens d’Aïda a pu être sauvé grâce à la pression internationale.

Le camp de réfugiés concerné se situe au nord du centre-ville de Bethléem, sur le territoire de la Cisjordanie occupée par Israël. Le terrain de football en question est le seul du camp et a été construit en 2021. Selon les autorités israéliennes, sa construction aurait toutefois été réalisée sans les permis nécessaires et serait donc illégale.

Čeferin passe un coup de fil

En conséquence, les habitants ont été informés que la démolition du terrain était imminente. Cette annonce a suscité une opposition importante d’autant plus que le terrain était également utilisé par des filles jouant pour les équipes nationales de jeunes palestiniennes. 350 000 personnes ont signé une pétition portée par Avaaz, dont des personnalités comme Éric Cantona, Brian Eno, Mark Ruffalo ou Gary Lineker, ainsi que les supporters des Rangers et du Celtic.

La semaine dernière, alors qu’une forte pression s’exerçait sur Aleksander Čeferin et sur l’UEFA, le président de l’instance européenne aurait contacté par téléphone la fédération israélienne de football et serait finalement parvenu à la convaincre de suspendre le projet de démolition, même si l’ordre n’est pas encore officiellement levé.

Toujours ça de pas perdu…

