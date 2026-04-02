- Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial
Depuis l’élimination de l’Italie de la course à la Coupe du monde, tout le monde n’a d’yeux que pour la Nazionale. Mais les Transalpins ne sont pas les seuls à pleurer une occasion loupée. Focus non exhaustif sur ces 11 joueurs qu’on aurait bien vu briller cet été, pas évidant à concocter sachant qu’un quart des sélections sont conviées.
Gardien de but :
Anatoliy Trubin : On n’a jamais vu de gardien marquer à la Coupe du monde. Dommage, on tenait le candidat idoine pour une grande première.
Défense :
Joel Latibeaudiere : Un blase de hockeyeur canadien et qui dépasse de la carte Panini. Le Jean Beausejour de son époque peut poser ses congés.
Bad Bunny : Énorme défenseur de l’unité des peuples et des libertés individuelles, qui pourrait bien lui caler un passement de jambes ? À lui, on ne lui fait pas la canción.
Calvin Bassey : Golgoth par excellence, des poumons pour cinq, monstrueux à la CAN. Il loupe l’occasion de disputer le Mondial mais aussi de décrocher un contrat comme linebacker en NFL.
Milieu :
Christian Eriksen : Un top joueur comme lui méritait mieux qu’une sortie anonyme au bout d’une séance de tirs au but où il a été le seul de son pays à inscrire le sien. D’ailleurs, qui sait qu’il évolue désormais à Wolfsburg ?
Carlos Baleba : Il a roulé sur tous les milieux qu’il a affrontés à la CAN, il aurait fait pareil à la Coupe du monde. Finalement, c’est Brighton qui va en payer le prix fort et qui ne le vendra à United que pour 100 plaques plutôt que 130.
Paul Pogba : C’était utopique, et alors ? Maintenant que la porte semble définitivement fermée, on peut le dire : un Mondial sans la Pioche, c’est nul.
Piotr Zieliński : Comme son quasi-homonyme ukrainien, il avait pour projet de débarquer aux States avec un joggos bien casu, mais une équipe de blonds trop bien peignés en ont décidé autrement.
Mamadou Sangaré : Le meilleur milieu du meilleur championnat du monde aurait dû être dans la meilleure des compétitions. CQFD.
Attaque :
Khvicha Kvaratskhelia : Les Américains ne comprennent pas tout au football. Le Géorgien avait pourtant tout pour leur plaire : un gros déglingo sur son flanc gauche, qui tente des arabesques à chaque fois qu’il le peut et surtout, qui célèbre comme un joueur NBA.
Vedat Muriqi : Le pirate avait une bonne gueule d’ovni pour le prochain Mondial, mais il pourra toujours se réconforter en consolidant sa place de deuxième meilleur buteur de Liga.
Entraîneur :
Sylvinho : Rien que de l’imaginer en train de checker tous les fans albanais à la sortie du camp d’entraînement… Les frissons !
Mentions honorables : Gianluigi Donnarumma, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco, Moise Kean, Mateo Retegui.Luis Enrique, la révolution par la polyvalence
Par Julien Faure