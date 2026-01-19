S’abonner au mag
L’équipe type de la CAN 2025

Par Mohamed Helti

La Coupe d’Afrique des nations a encore révélé pendant ce mois de compétition son nombre de personnages improbables, cracks générationnels ou figures emblématiques. Entre génies intermittents, cadres en roue libre et héros malgré eux, voici l’équipe type d’un tournoi fidèle à lui-même : imprévisible, bordélique et délicieusement injuste.

Gardien

Djigui Diarra

Victime d’une bourde qui a coûté au Mali la qualif face au Sénégal (oui, c’est généreux), Djigui a aussi rappelé que son 1,79 m valait plus que tout l’or de Mansa Moussa réuni.

Défenseurs

guela-doue

Guela Doué

Tout simplement parce qu’il a une carrière internationale plus grande que celle de son frère.

calvin-bassey

Calvin Bassey

Il s’est buté à l’entraînement tout l’été, et ça a payé. Certains disaient que le Maroc jouait à 15 avec l’arbitre central, les arbitres de touche et celui de la VAR… Le Nigeria aussi, vu que Calvin Bassey comptait pour cinq mecs.

nayef-aguerd

Nayef Aguerd

Toujours un plaisir d’éviter une défaite contre Nantes. Avec un beau mot d’excuse auprès du CPE De Zerbi.

Jacques Ekomie

Il a vécu la descente en National des Girondins de Bordeaux et la dissolution de toute l’équipe du Gabon. À lui seul, il est peut-être un signe de fin du monde.

Milieux

Carlos Baleba

Samuel Eto’o et ses copinages avec Paul Biya, une FÉCAFOOT en chute libre et un coach qui a tenu à rappeler à Big Sam qu’il n’a jamais été un grand entraîneur. Au milieu de tout ça, le milieu des Seagulls a réussi à faire croire à tout le monde que le Cameroun avait une chance, tant ses performances étaient folles. En même temps, il était sélectionné deux fois : une fois par le ministre des Sports, et une seconde par Marc Brys. Unanimité.

Maza

Ibrahim Maza

L’une des, si ce n’est la seule, raisons de continuer à croire en ceux qui avaient presque battu l’Allemagne en 2014.

pape-alassane-gueye

Pape Alassane Gueye

Un cadeau qui en vaut des milliers : Petit Pape Noël, n’est pas prêt de descendre du ciel.

Attaquants

brahim-diaz

Brahim Díaz

Meilleur joueur de cette CAN, et de très loin, il a même montré pourquoi il était un joueur du Real Madrid : aller chercher ce penalty à ce moment, c’est du très haut niveau. Par contre, quand un joueur du Real rate une panenka en finale, en général, ça débouche sur une fin de carrière.

Geny Catamo

Buteur et passeur décisif, il a permis aux Mozambicains de goûter à la toute première victoire de leur histoire à la CAN. Comme un air de candidat au top 50 des meilleures nations africaines.

sadio-mane

Sadio Mané

Il a hésité à laisser ses coéquipiers au vestiaire, et rester seul sur la pelouse pour renverser la finale. Mané vs Wild.

Remplaçants

000-89TD3BB-1

Michel Kuka Mboladinga (Patrice Lumumba)

Qui de mieux que la main la plus ferme de tout le continent pour assurer le poste de gardien remplaçant ?

Adil Boulbina

Le supersub le plus fou de cette édition, ou la version berbère de CR7 ?

mohamed-salah

Mohamed Salah

Quatre buts lors de cette CAN, et pourtant il a prouvé à tout le monde qu’Arne Slot avait raison de le laisser sur le banc.

hannibal-mejbri

Hannibal Mejbri

« On rêve beaucoup, mais on ne travaille pas assez », la révolution avec les idées mais sans les éléphants cette fois.

Capture-de%CC%81cran-2026-01-16-a%CC%80-10

Yaya Touré de la pub Ria

Aucun milieu dans cette CAN ne peut se vanter d’avoir eu la régularité et le temps de jeu de Yaya. Même Didier en reste bouche bée à chaque fois.

 

