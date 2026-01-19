- CAN 2025
- Bilan
L’équipe type de la CAN 2025
La Coupe d’Afrique des nations a encore révélé pendant ce mois de compétition son nombre de personnages improbables, cracks générationnels ou figures emblématiques. Entre génies intermittents, cadres en roue libre et héros malgré eux, voici l’équipe type d’un tournoi fidèle à lui-même : imprévisible, bordélique et délicieusement injuste.
Gardien
Djigui Diarra
Victime d’une bourde qui a coûté au Mali la qualif face au Sénégal (oui, c’est généreux), Djigui a aussi rappelé que son 1,79 m valait plus que tout l’or de Mansa Moussa réuni.
Unbelievable saves all quarter-final long. This one? Clear standout.
🧤 Djigui Diarra with the Sidi Ali Save of the Day. 🇲🇱#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/meKuTFkDoW
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 12, 2026
Défenseurs
Guela Doué
Tout simplement parce qu’il a une carrière internationale plus grande que celle de son frère.
Calvin Bassey
Il s’est buté à l’entraînement tout l’été, et ça a payé. Certains disaient que le Maroc jouait à 15 avec l’arbitre central, les arbitres de touche et celui de la VAR… Le Nigeria aussi, vu que Calvin Bassey comptait pour cinq mecs.
Nayef Aguerd
Toujours un plaisir d’éviter une défaite contre Nantes. Avec un beau mot d’excuse auprès du CPE De Zerbi.
Jacques Ekomie
Il a vécu la descente en National des Girondins de Bordeaux et la dissolution de toute l’équipe du Gabon. À lui seul, il est peut-être un signe de fin du monde.
Milieux
Carlos Baleba
Samuel Eto’o et ses copinages avec Paul Biya, une FÉCAFOOT en chute libre et un coach qui a tenu à rappeler à Big Sam qu’il n’a jamais été un grand entraîneur. Au milieu de tout ça, le milieu des Seagulls a réussi à faire croire à tout le monde que le Cameroun avait une chance, tant ses performances étaient folles. En même temps, il était sélectionné deux fois : une fois par le ministre des Sports, et une seconde par Marc Brys. Unanimité.
Ibrahim Maza
L’une des, si ce n’est la seule, raisons de continuer à croire en ceux qui avaient presque battu l’Allemagne en 2014.
Pape Alassane Gueye
Un cadeau qui en vaut des milliers : Petit Pape Noël, n’est pas prêt de descendre du ciel.
Attaquants
Brahim Díaz
Meilleur joueur de cette CAN, et de très loin, il a même montré pourquoi il était un joueur du Real Madrid : aller chercher ce penalty à ce moment, c’est du très haut niveau. Par contre, quand un joueur du Real rate une panenka en finale, en général, ça débouche sur une fin de carrière.
Geny Catamo
Buteur et passeur décisif, il a permis aux Mozambicains de goûter à la toute première victoire de leur histoire à la CAN. Comme un air de candidat au top 50 des meilleures nations africaines.
Sadio Mané
Il a hésité à laisser ses coéquipiers au vestiaire, et rester seul sur la pelouse pour renverser la finale. Mané vs Wild.
Remplaçants
Michel Kuka Mboladinga (Patrice Lumumba)
Qui de mieux que la main la plus ferme de tout le continent pour assurer le poste de gardien remplaçant ?
Adil Boulbina
Le supersub le plus fou de cette édition, ou la version berbère de CR7 ?
Mohamed Salah
Quatre buts lors de cette CAN, et pourtant il a prouvé à tout le monde qu’Arne Slot avait raison de le laisser sur le banc.
Hannibal Mejbri
« On rêve beaucoup, mais on ne travaille pas assez », la révolution avec les idées mais sans les éléphants cette fois.
Yaya Touré de la pub Ria
Aucun milieu dans cette CAN ne peut se vanter d’avoir eu la régularité et le temps de jeu de Yaya. Même Didier en reste bouche bée à chaque fois.
Par Mohamed Helti