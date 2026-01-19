L’équipe type de la CAN 2025

Carlos Baleba

Samuel Eto’o et ses copinages avec Paul Biya, une FÉCAFOOT en chute libre et un coach qui a tenu à rappeler à Big Sam qu’il n’a jamais été un grand entraîneur. Au milieu de tout ça, le milieu des Seagulls a réussi à faire croire à tout le monde que le Cameroun avait une chance, tant ses performances étaient folles. En même temps, il était sélectionné deux fois : une fois par le ministre des Sports, et une seconde par Marc Brys. Unanimité.