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Un journaliste bientôt président de l’OM ?

AB
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Un journaliste bientôt président de l’OM ?

L’OM navigue sans patron mais jusqu’à quand ? La réponse pourrait arriver rapidement, et avec un nom surprenant. Comme en informe RMC Sport via son émission L’After, l’un des noms les plus plausibles pour succéder à Pablo Longoria à la présidence serait celui de Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de 33 ans, passé par RMC, BFMTV et à la présentation de l’émission de France 5 C à vous depuis l’automne 2025 est réputé proche du club. Il serait donc une piste viable, même si l’information est tout de même à prendre au conditionnel.

Pour rappel, Pablo Longoria, à la tête du club depuis le 26 février 2021, a officiellement quitté son poste le 23 mars dernier, à la suite d’une série de mauvais résultats (élimination dès le premier tour de Ligue des champions notamment) ayant conduit au départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Longoria a provisoirement été remplacé par Alban Juster, jusqu’ici directeur des finances.

Jean-Michel Aulas est toujours libre, sinon.

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AB

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