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Vahid Halilhodžić organise des duels un contre un avec Fabien Centonze

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Vahid Halilhodžić organise des duels un contre un avec Fabien Centonze

Déjà qu’il avait peur de l’avion. À cinq points du barragiste Auxerre, le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur ce dimanche après-midi contre la lanterne rouge Metz. Avant cette rencontre décisive pour le maintien, Vahid Halilhodžić, toujours grandiose en conférence de presse, a raconté ses rendez-vous en tête-à-tête avec Fabien Centonze, pas tout à fait prêt à jouer un mauvais tour à son ancienne équipe en Lorraine.

« Je n’ai pas besoin de gentils, j’ai besoin de guerriers »

« J’ai eu plusieurs duels un contre un avec lui. On s’est bien expliqué. Je ne le connaissais pas bien et je l’ai découvert. C’est un gentil garçon dans son coin. Il est vraiment super gentil, mais je n’ai pas besoin de gentils, j’ai besoin de guerriers. » En réponse à cette description peu élogieuse, Fabien Centonze lui avait alors déclaré qu’il n’avait « pas l’habitude d’être un guerrier ». « Je lui ai dit, même si tu n’es pas habitué, il faut », a ensuite rétorqué coach Vahid devant des journalistes hilares.

À Fabien Centonze de se transformer en Shadok à la suite de cette conversation.

Aucun vainqueur dans le multiplex

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