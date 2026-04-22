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L’analyste vidéo de Guingamp doit dépanner... pour manque de joueurs

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L’analyste vidéo de Guingamp doit dépanner... pour manque de joueurs

Gros budget, petit effectif ? Bien qu’il représente le cinquième club le plus riche de Ligue 2, Guingamp n’est pas à l’abri de mauvaises surprises. La preuve avec l’entraînement de ce mardi, où de nombreux absents n’ont pas pu tenir leur rang alors qu’une opposition à neuf contre neuf a clôturé la séance.

Résultat : Mattéo Leuranguer, normalement analyste vidéo, a dû chausser les crampons pour dépanner ! Selon les informations du Télégramme, celui qui « évolue au RC Ploumagoar en Régional 2 » a ainsi « fait le nombre comme latéral droit avec l’une des équipes ». La faute à une blessure, évidemment. Faites revenir Claudio Beauvue, ça peut toujours servir !

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