Claudio Beauvue rêve de revenir à Guingamp

Claudio Beauvue a quitté Guingamp il y a dix ans, mais l’attaquant garde un souvenir intact de ses deux saisons à l’EAG. « C’était la période où j’avais sûrement mon meilleur niveau. Nous avons vécu de grands moments comme le maintien, la victoire en Coupe de France ou encore le parcours en Ligue Europa. Je n’en ai tiré que du positif », confie-t-il à Ouest-France. Le Guadeloupéen avait marqué 34 buts sous le maillot guingampais.

S’il vient de revenir sur son île pour s’engager avec l’AS Gosier, l’attaquant de 37 ans a toujours la flamme. Il a gardé « certains contacts » à Guingamp, et se verrait bien retrouver la Bretagne. « Je n’avais jamais caché que je voulais revenir un moment ou un autre à Guingamp, notamment pour la fin de carrière. Que ce soit en tant que joueur ou encore dans l’encadrement. Je l’avais beaucoup évoqué avec l’ancien président Bertrand Desplat. Finalement, cela ne s’est pas fait. Depuis que j’ai quitté le club, j’ai toujours rêvé d’y revenir. J’espère que cela va se faire tôt ou tard. »

