Guingamp concède le nul malgré deux buts d'avance (dont un superbe)

Signé Amine Hemia.

À l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 2, Guingamp a cru battre Pau grâce à un beau but de son milieu franco-algérien : à la demi-heure de jeu, le bonhomme a envoyé une frappe gagnante sans contrôle qui a lobé Esteban Salles. Avant lui, Louis Mafouta a profité d’une mauvaise relance adverse pour ouvrir le score.

Pas de but entre Le Mans et le Red Star

Tom Pouilly a ensuite réduit la marque, mais les visiteurs ont dû attendre le temps additionnel pour égaliser via Omar Sissoko et une grosse bourde de Teddy Bartouche. Pendant ce temps, Le Mans et le Red Star n’ont pas proposé le même spectacle : aucune des deux équipes n’ayant fait trembler les filets, les spectateurs ont eu droit à un triste 0-0.

Pas besoin de Claudio Beauvue, finalement.

  Guingamp 2-2 Pau

Buts : Mafouta (14e) et Hemia (26e) pour Guingamp // Pouilly (38e) et Sissoko (90e+4) pour Pau

  Le Mans 0-0 Red Star

