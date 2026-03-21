Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp

Troyes 5-1 Dunkerque

Buts : Adeline (1re), Bentayeb (45e, SP, et 75e), Ripart (87e) et El Idrissy (90e+4) pour l’ESTAC // Bokele (21e) pour les Nordistes

Expulsion : Zossou (24e) pour les visiteurs

Il ne fallait pas arriver en retard au stade de l’Aube ce samedi. Alors que le leader troyen a enchaîné un cinquième succès de suite en championnat face à Dunkerque (5-1), prenant provisoirement 7 points d’avance sur Saint-Étienne, il a surtout ouvert le score dès la première minute de jeu par l’intermédiaire de Martin Adeline. Pourtant, et après un premier quart d’heure de feu, ce sont bien les visiteurs qui ont égalisé d’un joli ballon piqué de Morgan Bokele, juste avant le tournant du match. Après un geste peu maîtrisé mais finalement pas très dangereux, Aristide Zossou s’est vu indiquer le chemin des vestiaires avant tout le monde, une véritable bascule dans la rencontre.

Juste avant la pause, Tawfik Bentayeb a donné l’avantage aux siens depuis le point de penalty, avant que Troyes ne gère son match pendant près d’une demi-heure. Finalement, la supériorité numérique et l’usure du leader ont fini par faire la différence, l’ESTAC en plantant trois dans le dernier quart d’heure, au terme d’actions pleines d’altruismes conclues par Bentayeb, Renaud Ripart et Mounaim El Idrissy. Le score est lourd pour Dunkerque, qui voit les play-off s’éloigner, alors que Troyes fait un pas de plus vers la Ligue 1.

Guingamp 0-2 Reims

Buts : Daramy (14e) et Gbane (70e) pour les Champenois

Reims repart de l’avant ! Après une sale série de six matchs de suite sans victoire en championnat, les Champenois se sont imposés sur la pelouse de Roudourou et prennent la cinquième place (2-0). Bousculés en début de rencontre, les Rémois ont pourtant ouvert le score grâce à une belle frappe croisée de Mohamed Daramy à la fin du premier quart d’heure. Les Bretons ont eu l’occasion de revenir, mais Louis Mafouta s’est manqué sur péno devant Ewen Jaouen, toujours amateur de ce genre de séquence.

Finalement, c’est sur un coup franc, où la défense de l’En Avant s’est endormie, que Mory Gbane a pu doubler la mise au deuxième poteau, totalement seul. Au classement, Reims grimpe donc sur le dernier strapontin pour filer en play-off, quand Guingamp est dixième.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur