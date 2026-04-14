Real Madrid : une absence surprise pour le déplacement à Munich

La Casa Blanca est en ordre. Le Real Madrid a dévoilé son groupe pour le match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Buteur au match aller et touché ce week-end en championnat, Kylian Mbappé fait bien partie des 23 joueurs convoqués. Un seul Français manque à l’appel : Aurélien Tchouaméni. Après son carton jaune reçu lors de la rencontre au Bernabéu mardi dernier, le milieu de terrain des Bleus ne sera pas sur le terrain pour la seconde manche.

Raul Asencio a un mot d’excuse

Outre cette absence disciplinaire, Thibaut Courtois, Rodrygo et RaulAsencio ne seront également pas de la partie. Lésion musculaire pour le gardien belge depuis le match retour contre Manchester City, rupture des ligaments croisés pour le Brésilien, d’ores et déjà forfait pour le Mondial, et potentielle gastro-entérite pour Asencio. L’Espagnol a refoulé les pelouses ce week-end contre Gérone, après sa brouille avec son entraîneur il y a quelques semaines.

Quatre absences, dont trois attendues, pour la petite « remontada » que vont tenter de réaliser les coéquipiers de Vinicius sur le terrain du Bayern : on a connu plus difficile comme défi.

Álvaro Arbeloa croit en la remontada