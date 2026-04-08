Pourquoi Raúl Asencio avait disparu des radars au Real Madrid

Rébellion : attitude d’opposition, de révolte, d’indiscipline. Raúl Asencio avait disparu des radars depuis plusieurs semaines. Mais alors, pourquoi ? Selon Marca, si le jouuer n’a plus mis les pieds sur le terrain depuis le 6 mars, c’est en raison d’une embrouille avec son entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Des excuses qui ont tardé à arriver

Selon le quotidien espagnol, le joueur n’aurait pas accepté de ne pas être titulaire lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, alors qu’il avait disputé la rencontre face au Celta avec une contusion aux cervicales quelques jours plus tôt.

La situation aurait ensuite dégénéré, puisque le joueur aurait refusé de présenter ses excuses, prétextant même une blessure contre Elche, seulement quelques heures avant la rencontre. Une situation qui aurait forcé Arbeloa à titulariser Antonio Rudiger, alors que ce dernier s’était préparé pour ne pas jouer.

Resté à l’écart en attendant des excuses vis-à-vis du groupe, Asencio se serait finalement exécuté au retour de la trêve internationale. L’Espagnol a donc pu retrouver le groupe des convoqués, sans fouler à nouveau les pelouses pour le moment.

Une bonne punition : le mettre face à l’armada du Bayern la semaine prochaine.

Olise, un joueur vraiment très spécial