La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche

Cette fois, c’est une vraie blessure. Thibaut Courtois sera éloigné six semaines des terrains. Le Belge était sorti à la pause du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City à cause d’une douleur à l’adducteur.

Alvaro Arbeloa avait sorti son gardien par précaution, mais le verdict est tombé : Courtois est victime d’une déchirure à l’adducteur droit et manquera donc le quart de finale aller face au Bayern Munich et le rassemblement avec les Diables rouges.

🚨 Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps. The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope. Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026

Ceci n’est pas du pipeau

En Belgique, Courtois peut parfois crisper. Ce n’est pas la première fois que le nouvel investisseur du Mans manque un rassemblement pour cause de blessure. Depuis l’affaire du capitanat et la mésentente entre le gardien et l’ancien sélectionneur Domenico Tedesco, des supporters belges estimaient que le portier trouvait des excuses pour ne pas jouer de « petits » matchs. Mais cette fois-ci, Courtois semble bel et bien blessé.

Avec Penders et Lammens et Wout Faes la Belgique n’a pas de soucis à se faire pour garder le zéro.

Thibaut Courtois dévoile ses plans pour l’avenir