Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ ECMR vs US Montier-en-Der

Eh là, est-ce qu’on peut appeler ça un petit pont ? Tant pis, la lumière n’est pas sur l’auteur de ce geste-là. Elle est sur le 14 de l’ECMR qui, après avoir reçu une passe en profondeur sur le côté droit, décide de frapper au but plutôt que de centrer. Égoïste ? Chacun aura son avis mais, finalement, c’est but : une frappe croisée que le gardien adverse ne peut pas contrer.

2/ Eclaron US vs Joinville Vecqueville

Tiki-taka, c’est le Barç… Ah, non, le numéro 2 de Joinville envoie une belle cloche droit devant. Chacun sa vision du football. Bon, la balle revient dans les pieds du 8 qui, après avoir patiné, envoie à son tour une cloche. Mais, cette fois, elle arrive dans les cages et fait sonner la lucarne droite. Technique tout le temps, nous c’est le Nou Camp.

3/ Fleury SL vs Henonville AS

Ballon envoyé vers la droite, pas de souci : la réalisation réalise un zoom qu’on ne voit même pas sur Ligue 1+. Coup d’épaule mais ça joue. Quoi qu’en dise le 6 adverse qui décide d’arrêter de jouer. T’es pas content ? Mange-toi ce but : une grosse mine qui finit par lobber le gardien.

4/ ES Boussois vs Solre-Château

Numéro 3 mais buteur dans l’âme. Sur coup franc, Solre-Château la joue long. Une remise de la tête plus tard, une magnifique retournée vient tromper le gardien. Un numéro qui rappelle Gareth Bale, lui aussi expert en bicyclettes.

5/ Warhem US vs Monts de Flandres US

Pas de pied gauche ? Coup du foulard alors ! La balle est parfaite : dans la profondeur, prête à être centrée. Miraculeusement, elle revient dans les pieds du 10 qui allume la cage comme si elle était sa pire ennemie. On reconnaît l’hommage à Don Corleone.

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