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L’Iran réagit après le retrait de la demande d’asile de sa capitaine
La situation s’apaise un petit peu. Selon l’AFP, les autorités iraniennes ont levé lundi le gel des avoirs de la capitaine de l’équipe féminine du pays, Zahra Ghanbari, après qu’elle a retiré sa demande d’asile en Australie dans un contexte politique très tendu.
Qualifiée de traîtresse
Ghanbari faisait partie des cinq joueuses iraniennes à avoir déposé une demande d’asile, quelques jours après avoir refusé de chanter leur hymne. Qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » en Iran, elles avaient finalement fait leur retour chez elles en étant accueillies à Téhéran.
Selon l’AFP qui relaye le site iranien Mizan, les avoirs de la capitaine « qui avaient été saisis ont été libérés par décision de justice » en raison d’un « changement de comportement de sa part ». Son nom était apparu dans une liste, publiée par des médias iraniens, de « traîtres » dont les avoirs étaient bloqués à la suite de la guerre avec Israël et les États-Unis.
La fin, on l’espère, d’un terrible feuilleton.Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde
LL