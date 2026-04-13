Achraf Hakimi loue Luis Enrique pour sa vision du poste de latéral

Luis Enrique est-il le meilleur coach du monde ? Ce n’est pas aujourd’hui qu’on essaiera de répondre à cette question mais une chose est sûre, depuis son arrivée en 2023, l’impact de l’entraîneur espagnol au PSG est indéniable. Et c’est Achraf Hakimi qui le dit.

De passage en conférence de presse à la veille du quart retour de Ligue des champions contre Liverpool, le latéral droit marocain s’est montré élogieux au sujet de son entraîneur et de sa vision différente et innovante du football, notamment pour son poste de latéral

Une autre façon d’être latéral.

« Je ne sais pas s’il a changé ma carrière, mais l’arrivée de Luis Enrique a changé le point de vue du monde du football sur moi personnellement et aussi sur Nuno (Mendes). Avant on était des latéraux plus dans les couloirs, mais Luis Enrique a montré une autre façon d’être latéral. Ça fait plaisir d’avoir un coach avec ces idées. Je suis très content et ça se voit dans mes performances et dans celles de Nuno qu’on a amélioré notre niveau », a commenté Hakimi lundi soir en Angleterre.

Sur un thème beaucoup plus grave, le Parisien a également clamé son innocence une nouvelle fois au sujet des accusations de viol qui le visent et pour lesquelles il a été renvoyé en procès (son avocate a fait appel). « Je sais que cette accusation est fausse. Je me sens tranquille. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice », a-t-il assuré.

Ce sera à la justice de déterminer la vérité.

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