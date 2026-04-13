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Dominik Szoboszlai prêt à « mourir sur le terrain » face au PSG

TC
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Dominik Szoboszlai prêt à « mourir sur le terrain » face au PSG

La guerre est déclarée. À un peu plus de 24 heures du quart de finale de Ligue des champions contre le PSG, le tireur fou de coups francs Dominik Szoboszlai a souhaité rassurer les fans des Reds sur son implication et celle de ses coéquipiers pour la rencontre. « On va se donner à 100 % de la première à la dernière minute. […] Je suis prêt à mourir demain sur le terrain s’il le faut, comme tous mes coéquipiers », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Première marche d’une fin de saison miracle

Cette déclaration fait figure de dernière chance pour sauver les meubles dans une saison difficile pour la bande d’Arne Slot. Battus sèchement en quarts de finale de la FA Cup par Manchester City (4-0) et cinquièmes à 18 points des Gunners en Premier League, les coéquipiers du Hongrois rêvent d’un match de folie pour franchir l’étape des quarts de finale et rejoindre le Bayern Munich ou le Real Madrid dans le dernier carré.

Pas perturbé par les élections en Hongrie, « Szobo ».

Une lueur d’espoir pour Liverpool ?

TC

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