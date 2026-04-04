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Erling Haaland et Manchester City ridiculisent Liverpool

Par Thomas Morlec
3' 3 minutes
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Erling Haaland et Manchester City ridiculisent Liverpool

Porté par un grand Erling Haaland, auteur d’un triplé, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Liverpool pour se hisser en demi-finales de la FA Cup (4-0). Baladés par les Cityzens dans tous les secteurs du jeu, les hommes d’Arne Slot ont affiché un visage (très) inquiétant avant de retrouver Paris en Ligue des champions.

  Manchester City 4-0 Liverpool

Buts : Haaland (39e, 45e+2, 57e) et Semenyo (50e)

Vainqueur de la League Cup il y a moins de deux semaines, Manchester City a surclassé Liverpool pour la troisième fois de la saison, cette fois en quarts de finale de la FA Cup (4-0). Les hommes de Pep Guardiola, en tribunes pour la rencontre, ont été portés par Erling Haaland, auteur d’un triplé retentissant. Une humiliation que les Reds devront vite évacuer avant d’affronter Paris en quarts de finale allers de Ligue des champions, mercredi.

Ce sont pourtant les Reds qui sont les premiers à lancer les hostilités. Sur un long dégagement de Giorgi Mamardashvili, Mohamed Salah se débarrasse d’Abdukodir Khusanov d’un coup d’épaule avant de se retrouver seul devant les cages adverses, mais l’Égyptien rate totalement la mire (15e). Dans la foulée, Rayan Cherki s’amuse dans la défense des Reds avant de se faire stopper irrégulièrement par Milos Kerkez, mais l’arbitre de la rencontre ne siffle pas penalty, qui semblait pourtant logique (18e). Dans ce premier acte un poil soporifique, les éclairs se font rares et Hugo Ekitiké, qui profite d’un ballon mal dégagé de Rodri, n’est pas loin de sonner la révolte, mais sa frappe ne trouve pas le cadre (28e). Il faut attendre une faute dans la surface de Virgil van Dijk sur Nico O’Reilly pour que la partie ne s’emballe. Erling Haaland prend ses responsabilités et prend à contre-pied Mamardashvili (1-0, 39e). Son 31e pion cette saison. Mais l’international norvégien n’a pas dit son dernier mot. Juste avant la mi-temps, l’avant-centre, trouvé par un centre millimétré d’Antoine Semenyo, croise parfaitement sa tête pour s’offrir un doublé (2-0, 45e+2). Clinique.

À sens unique

À peine revenus des vestiaires, les Cityzens tuent tout suspense. Sur une touche manquée, les hommes de Guardiola récupèrent le ballon. Cherki lance parfaitement en profondeur Semenyo qui ajuste le gardien de Liverpool d’un subtil lob piqué (3-0, 50e). Le rouleur compresseur de City ne s’arrête pas pour autant et continue de lessiver des Reds apathiques. Au point que cela va tourner à l’humiliation. À la suite d’un beau mouvement collectif, O’Reilly trouve Haaland près du point de penalty, qui claque un triplé d’une barre rentrante (4-0, 57e). Les hommes d’Arne Slot vont pourtant avoir l’occasion de sauver l’honneur. À la suite d’un penalty provoqué par Matheus Nunes, Salah voit James Trafford repousser sa tentative (63e). Rideau. Sur une série de deux finales perdues consécutivement dans cette compétition, les Skyblues ne sont plus qu’à deux marches de soulever une 8e FA Cup. Le champion d’Angleterre en titre, lui, n’a plus que la Ligue des champions à jouer.

Une polémique autour d’un geste de Rayan Cherki

Par Thomas Morlec

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