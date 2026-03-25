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Liverpool - PSG : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

Par Maxime MARCHON
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Liverpool - PSG : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

Le match aller n’est pas passé qu’on prépare déjà le match retour ! Et pourquoi pas ?

Avant même de savoir si le PSG s’est mis dans de bonnes conditions pour retourner dans le dernier carré de la C1, on vous propose déjà de se retrouver pour le quart de finale retour face à Liverpool le 14 mars à partir de 18h sur la péniche Le Mazette !

Le billet de réservation à 6 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet pour cet événement, car on a que 200 places à 6 euros… avant de passer à 7 euros. 

👉 BILLETTERIE 6€ POUR LA SOIRÉE PÉNICHE AU MAZETTE  🛳️🍻 👉 BILLETTERIE 7€ POUR LA SOIRÉE PÉNICHE AU MAZETTE SI COMPLET  👆

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place. 🍺🍽️

Programme soirée finale C1 Liverpool – Paris SG :

► 18h : ouverture des portes du Mazette, projection du match Liverpool – PSG 2025 ► 20h : avant-match Liverpool – PSG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : l’avenir nous le dira…

Rdv mardi 14 avril prochain dès 18h !🔥🔥

La rédaction de So Foot 

PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

Par Maxime MARCHON

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