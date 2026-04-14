Fàbregas élu entraîneur de l’année en Italie

Une récompense qui en dit long sur son travail. Cesc Fàbregas a reçu, ce lundi, le trophée Enzo Bearzot, décerné par la Fédération italienne de football et le Comité national olympique italien, qui récompense le meilleur entraîneur de l’année en Italie. Cette saison avec Côme, l’Espagnol côtoie le haut du tableau, installé à la 5e place, et les siens sont toujours en lice pour une place en Ligue des champions.

VÍDEO | @cesc4official ve "muy difícil" su salida del Como, pero advierte de que "esto nunca se sabe". #SerieA pic.twitter.com/XZutIIi5w2 — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 13, 2026

Le pressing tout terrain récompensé

Avant leur défaite face à l’Inter Milan, les Biancoblù restaient sur une série de huit matchs sans défaite. Dans un combat sans merci, les joueurs de Fàbregas s’inclinent (4-3), mais pas de quoi démoraliser les troupes dans le sprint final.

Toujours fidèle à l’âme de la ville, le champion du monde 2010 en a profité pour lâcher quelques indices sur son avenir. « Je suis très content à Côme. J’espère rester ici. Je suis très attaché à ce projet, à cette ville. Tout va si vite, poursuit tout sourire l’ex-milieu. Aujourd’hui, on se concentre sur la préparation des matchs, il est impossible de penser au futur. » Avec cette distinction, Fàbregas devient le premier entraîneur espagnol à recevoir le trophée Enzo Bearzot.

L’Espagnol qui apprend le football aux Italiens.

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