Pluie de nuls en Ligue 2

Chaque week-end, l’odeur de la descente se fait plus forte. Barragiste avant la soirée, Amiens est désormais avant-dernier de Ligue 2 : plombés par un début de match raté (ouverture du score concédée avant le quart d’heure de jeu, expulsion de Siaka Bakayoko à la demi-heure), les locaux ont perdu sur la plus courte des marges contre Pau. Qui représente, au passage, la seule équipe du championnat à avoir gagné en ce vendredi de 30e journée : en effet, les quatre autres rencontres de la soirée se sont terminées sur un partage de points.

4 partages de points en 5 matchs

S’il a mené à deux reprises et doublé Amiens, donc, Laval n’a pas réussi à s’imposer devant Reims (qui ne fait pas une super affaire, alors que le quatrième pouvait se rapprocher du podium). Se rendant coup pour coup, Clermont et Nancy se sont également neutralisés sur le même score (avec, à noter, un doublé pour Brandon Bokangu). Ne jouant quasiment plus rien, Guingamp et Clermont ont aussi sorti un match nul. Enfin, Annecy et Montpellier ont fait encore plus fort : pas de vainqueur, certes, mais pas de but non plus ! Une compétition indécise, certainement, et pas toujours spectaculaire.

Laval 2-2 Reims

Buts : Camara (18e, SP) et Bianda (63e) pour Laval // Daramy (57e, SP) et Gbane (68e) pour Reims

Annecy 0-0 Montpellier

Clermont 2-2 Nancy

Buts : M’bahia (50e) et Fakili (54e) pour Clermont // Bokangu (21e et 61e) pour Nancy

Amiens 0-1 Pau

But : Dong (12e)

Guingamp 1-1 Grenoble

Buts : Mafouta (65e) pour Guingamp // Vidal (16e) pour Grenoble

Troyes freiné par Montpellier, Reims signe un nouveau nul