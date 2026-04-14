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Luis Enrique s’attend à vivre un « match piège » face à Liverpool

JD
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Luis Enrique s’attend à vivre un « match piège » face à Liverpool

Même avec 9 orteils sur 10 en demies, on n’est jamais à l’abri d’une fracture du cinquième métatarse. Après s’être sereinement imposé au Parc des Princes mercredi dernier (2-0), le Paris Saint-Germain a rendez-vous ce mardi soir sur la pelouse d’Anfield pour valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions contre Liverpool.

En conférence d’avant-match, l’entraîneur du club de la capitale Luis Enrique a déclaré s’attendre à un « match piège » : « Tout le monde dit qu’on a été supérieurs à l’aller, et c’est vrai. Mais les matchs changent très vite. Il faudra être attentif, car tu peux concéder un but en première mi-temps et le match sera encore ouvert », analyse celui qui n’exclut pas l’influence du facteur public liverpuldien pour influencer l’issue de la partie.

La clé ? La possession

Le technicien espagnol ne se met pas la rate au court-bouillon pour autant : « Il faut chercher à préparer le match de la même manière que d’habitude, car c’est notre mentalité », rappelle-t-il, avant de prédire que « la clé » de la rencontre résidera dans cette formule toute simple : « Il ne faut pas chercher à défendre, mais chercher à aller marquer pour gagner. »

Que les supporters parisiens se rassurent, il n’est pas sur la corde Red.

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JD

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