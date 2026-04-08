En direct : PSG-Liverpool (1-0)

Bonsoir à tous ! Vous n'en n'avez pas eu assez hier soir à Madrid ? Vous avez bien raison, on remet ça ce soir avec une nouvelle affiche au sommet de l'Europe dans un Parc des Princes qui s'annonce bouillant.

Alors, Liverpool pourra-t-il poser la même clim que l'an dernier à l'aller ?