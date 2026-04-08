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En direct : PSG-Liverpool (1-0)
Avis à ceux qui en ont douté : je crois qu'on a retrouvé Willian Pacho.
Oh l'action de fou furieux que Dembélé vient de gâcher... Quel dommage cette frappe beaucoup trop écrasée du gauche alors que la remontée de balle était absolument magnifique du début à la fin !
Pacho qui contre deux centres de Wirtz et finit pas récupérer la touche, le Parc likes this.
C'est trop croisé pour Frimpong sur ce merveilleux petit service de Wirtz ! Il était visiblement hors-jeu.
Encore un exploit pour Mamardashvili ! Le gardien géorgien ferme parfaitement les jambes pour gagner son duel avec Doué, seul face au but !
Coup-franc sur la ligne médiane et tu envoies une grande sacoche dans la surface adverse ? C'est ça, un quart de finaliste de C1 en 2026 ?
Cinq joueurs de Liverpool partent à l'échauffement : Gakpo, Salah, Jones, Isak et Robertson. Du coaching à la pause chez les Reds ?
La parade de Mamardashvili ! Kvara avait bien senti le coup pour chiper le ballon et volleyer en première intention !
🟨 Carton jaune pour Alexis Mac Allister, qui a découpé Doué en pleine course. C'est une vengeance pour l'insolence de Zaïre-Emery ?
Mamardashvili ne sera pas la prochaine cible du PSG pour un gardien fiable au pied.
🟨 Carton jaune pour Joe Gomez, qui prend le ballon mais aussi le pied de Doué...
Il y a aussi des pauses fraîcheur en Ligue des champions maintenant ?
Vous vous souvenez avant la double confrontation contre Chelsea, quand on pensait que le PSG qui essorait ses adversaires n'était qu'un lointain souvenir ? On savait rire à l'époque.
S'il existe des supporters parisiens qui n'ont pas suivi la trajectoire d'Ekitike depuis son départ, je n'imagine pas leur surprise devant ce début de match.
Oh le centre de Szoboszlai ! Heureusement que Safonov ne sait pas sortir, hein.
Aux Parisiens de ne pas tomber dans la facilité non plus. En jonglant dans leur propre surface, par exemple.
Quel plaisir d'entendre le Parc hurler sur chaque repli défensif, chaque ballon récupéré, chaque duel gagné...
Entre leur dynamique récente, la tornade de ce début de match, l'ambiance... Attention à ne pas déjà sombrer pour les Reds.
L'action de Warren Zaïre-Emery ! Il a fait ex-plo-ser le Parc !
L'entame parfaite pour Paris, qui va forcer Liverpool à changer de plan. Enfin, peut-être.
⚽ L'ouverture du score de Doué ! Sa frappe est déviée par Gravenberch et lobe le pauvre Mamardashvili !
Les espaces qui s'ouvrent déjà en transition pour les Parisiens, c'est assez impressionnant. Le crochet était de trop pour Doué, par contre.
Déjà deux ouvertures mal senties pour Vitinha. C'est beaucoup trop.
Les touches, elles, seront longues. Avec donc un maximum de duels aériens à gérer pour la défense parisienne.
Et pas de véritable pressing au-delà de la médiane. Bienvenue donc dans un match de handball.
On part donc sur une défense à cinq pour Liverpool. Qui se la joue donc Angers ou Dijon.
Bien vu, la technique de taper le plus fort possible dans le mec juste devant pour gratter le 6 mètres.
Here we go !
Hulk en rouge et bleu, pourquoi pas après tout. On attend désormais avec impatience la transformation d'Ousmane Dembélé and co sur le pré.
Qu'est-ce que c'est que cette présentation de la compo avec la tête des joueurs sur un support suspendu au-dessus du terrain ? Pas du tout synchronisé avec le speaker en plus...
Pochos ou pas, quand ça se met en route, ça fait du bruit en Auteuil... et en Boulogne.
Pacho et Marquinhos qui sont donc privés de l'exercice de frappes de l'échauffement. C'est séries de têtes sautées pour les défenseurs centraux.
Distribuer des ponchos en tribune le premier soir d'été de l'année, c'est ça le PSG.
Aveu de faiblesse ou coup tactique gagnant de la part d'Arne Slot ? Ou simple peur de la part de l'Egyptien, qui ne se souvient que trop bien à quoi ressemblent les poches de Nuno Mendes ?
Bonsoir à tous ! Vous n'en n'avez pas eu assez hier soir à Madrid ? Vous avez bien raison, on remet ça ce soir avec une nouvelle affiche au sommet de l'Europe dans un Parc des Princes qui s'annonce bouillant.
Alors, Liverpool pourra-t-il poser la même clim que l'an dernier à l'aller ?
🟨 Carton jaune pour Alexis Mac Allister, qui a découpé Doué en pleine course. C'est une vengeance pour l'insolence de Zaïre-Emery ?
🟨 Carton jaune pour Joe Gomez, qui prend le ballon mais aussi le pied de Doué...
⚽ L'ouverture du score de Doué ! Sa frappe est déviée par Gravenberch et lobe le pauvre Mamardashvili !
Paris Saint-Germain
Liverpool
Par Tom Binet, au Parc des Princes