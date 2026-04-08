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Un fidèle de De Zerbi ne le rejoint pas à Tottenham

LB
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Un fidèle de De Zerbi ne le rejoint pas à Tottenham

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Débarqué sur le banc de Tottenham le 31 mars dernier, Roberto De Zerbi a annoncé son staff ce mercredi. Si plusieurs membres de son staff qui l’accompagnaient déjà à Marseille arrivent dans ses bagages dans la capitale britannique, Andrea Maldera son adjoint de longue date ne continuera pas l’aventure avec le natif de Brescia.

Deux renforts supplémentaires

Le tacticien italien a donc conservé plusieurs membres du staff déjà en place : Bruno Saltor, Andreas Georgson, Cameron Campbell, Fabian Otte, Stuart Lewis et Dean Brill. En revanche sur les sept membres de son staff qui l’ont accompagné à Brighton et l’OM, seuls deux viennent renforcer son staff : Marcattilio Marcattilii comme préparateur physique et Marcello Quinto en tant qu’entraîneur principal de la phase de développement professionnel des joueurs.

Suffisant pour éviter la relégation aux Spurs ?

Cette star n’est pas la bienvenue à Tottenham

LB

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