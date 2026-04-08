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Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters

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Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters

Toujours plus, au point où on en est. Le porte-monnaie des fervents supporters qui ont décidé de faire le déplacement cet été pour le Mondial risque de se vider. The Athletic révèle que les billets de train pour rejoindre le Gillette Stadium, près de Boston, devraient quadrupler par rapport au tarif habituel.

Un train de luxe

Pour se déplacer jusqu’au stade, les supporters devront dépenser 80 $ (69,14 €) pour un voyage d’une heure, au lieu de 20 $ (17,20 €) habituellement. La hausse fait déjà grincer des dents les fans des Three Lions. « Pour un stade si éloigné de son emplacement annoncé, tous les organisateurs avaient le devoir d’assurer que les supporters puissent s’y rendre de manière durable et à un prix équitable », peste la Football Supporters Association (FSA).

Ce problème va aussi impacter les Irrésistibles Français, puisque Kylian Mbappé et ses potes joueront contre la Norvège le 26 juin au Gillette Stadium. D’autres supporters seront aussi touchés par cette hausse des prix car le stade accueillera au total sept matchs du tournoi, dont un huitième et un quart de finale. La nouvelle ne passe clairement pas, surtout que pendant le Mondial au Qatar, les supporters détenteurs d’un billet avaient eu un accès gratuit aux transports en commun.

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