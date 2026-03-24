Une plainte de supporters contre les tarifs imposés par la FIFA

L’heure de rendre des comptes. L’association Football Supporters Europe (FSE) et l’organisation de consommateurs Euroconsumers ont annoncé ce mardi déposer une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne. La source de leur courroux : le prix des tickets pour la prochaine Coupe du monde. Les deux groupes accusent l’instance d’abuser de sa position pour imposer des tarifs excessifs, au détriment du droit des consommateurs.

FSE & Euroconsumers have filed a formal complaint with the @EU_Commission against @FIFAcom over 2026 @FIFAWorldCup ticketing. From excessive prices to opaque processes, fans are being exploited. We need action & deserve protection. 🔗 Full statement: https://t.co/S9QEhWd2zj pic.twitter.com/kzRezJtJRb — Football Supporters Europe (@FansEurope) March 24, 2026

FSE et Euroconsumers listent six abus : des prix exorbitants, bien supérieurs à ceux annoncés au départ ; une publicité trompeuse autour des billets à 60 dollars, quasiment introuvables ; une tarification dynamique incontrôlée ; un manque de transparence (notamment concernant l’emplacement exact de son siège) ; des techniques de vente agressives pour jouer sur la peur et créer un sentiment d’urgence artificiel ; et enfin des frais considérables sur la plateforme de revente de la FIFA. « Sur un billet à 800 dollars, la FIFA perçoit 240 dollars supplémentaires en plus du prix de vente initial », dénoncent les deux organisations.

Avec la FIFA, le foot devient « un luxe réservé à quelques privilégiés »

FSE et Euroconsumers espèrent que la Commission européenne contraindra la FIFA à cesser la tarification dynamique, « geler les prix des billets pour la prochaine phase de vente d’avril aux niveaux annoncés par la FIFA elle-même en décembre 2025 », et publier le nombre de billets restants dans chaque catégorie et l’emplacement exact de ces places au moins 48 heures avant l’ouverture de la vente.

« Le football est une passion universelle, mais la FIFA le traite comme un luxe réservé à quelques privilégiés en exploitant son monopole absolu sur la billetterie de la Coupe du monde. En imposant des tarifs opaques, des pratiques trompeuses visant à faire pression sur les acheteurs et des frais de revente exorbitants, la FIFA fait peser une charge financière injuste sur des millions de supporters européens. Nous appelons la Commission européenne à intervenir immédiatement en prenant des mesures provisoires pour mettre fin à ces pratiques abusives », déclare Marco Scialdone, responsable du contentieux chez Euroconsumers.

Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?