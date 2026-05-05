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Un joueur des Rangers condamné pour alcool au volant

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Un joueur des Rangers condamné pour alcool au volant

Doit-on vivre comme un moine pour bien jouer ? Dujon Sterling, défenseur des Glasgow Rangers, a été condamné à plus de 2300 euros d’amende et à retrait de permis pendant un an après avoir conduit en état d’ivresse le 4 janvier dernier.

Sacré Old Firm !

L’Anglais de 26 ans a roulé « à une vitesse excessive » en ayant un verre dans le nez sur l’autoroute avant de percuter une barrière. Heureusement, le joueur, ni personne d’autre d’ailleurs, n’a été blessé.

Le joueur formé à Chelsea avait sans doute fêté la victoire de la veille de son équipe face au Celtic (1-3). La gueule de bois n’a pas été bien longue puisqu’il a joué deux jours plus tard, le 6, face à Aberdeen, les Rangers s’étaient imposés 2 à 0.

Et pendant ce temps là, c’est Hearts qui prépare le champagne.

Heart of Midlothian fait un grand pas vers le titre

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