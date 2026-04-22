La dernière tournée du Tavernier. James Tavernier a officialisé son départ des Rangers à l’issue de la saison sur ses réseaux sociaux, mercredi matin : « Ça n’a pas été une décision facile. Ce club a occupé une place immense dans ma vie, et dans celle de ma famille, au cours des onze dernières années. Depuis mon arrivée, j’ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même pour représenter (les Rangers) de la meilleure des manières. Avoir eu l’honneur d’en être le capitaine depuis 2018 est une fierté qui restera gravée en moi. Mener cette équipe, porter le brassard et bénéficier de cette confiance sont des choses qui dépassent ce que les mots peuvent réellement exprimer. »

Un défenseur pas comme les autres

L’arrière droit anglais de 34 ans, formé à Newcastle, a démontré une impressionnante capacité à être décisif depuis son arrivée en Écosse, en 2015. Tavernier a inscrit 144 buts et délivré 148 passes décisives en 562 matchs avec l’équipe de Glasgow. Son fait d’arme majeur est la campagne de Ligue Europa 2022, où il a guidé le club jusqu’en finale de la compétition, en terminant meilleur buteur. Le futur ex-capitaine des Rangers est par ailleurs le quatrième défenseur le plus prolifique de l’histoire du football avec 153 réalisations, comme un certain… Laurent Blanc.

Les Écossais ne pourront plus l’empêcher d’effectuer des touches.

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