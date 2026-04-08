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Sébastien Pocognoli revient sur les critiques lors de ses débuts à Monaco

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Sébastien Pocognoli revient sur les critiques lors de ses débuts à Monaco

Le doute cartésien dézingué. Avant de se déplacer sur la pelouse du Paris FC, Sébastien Pocognoli a tenu à rappeler qu’il se fichait totalement de ce qui se disait sur lui et sur l’AS Monaco. Le type aurait de quoi rendre fou René Descartes, qui, pour rappel, doutait de sa propre existence.

« Je n’ai jamais pris en considération les critiques envers moi, explique le tacticien belge. J’avais peut-être plus de mal sur certains commentaires qui concernaient mes joueurs, parce que je savais ce qu’ils donnaient au quotidien. Ça fait partie du métier. Parfois, on fait des jugements un peu trop rapides. Il n’y a aucun sentiment de vengeance par rapport à ce qui a été dit sur moi. Je n’ai jamais pris personnellement les critiques. J’ai toujours été convaincu de ce que je voulais mettre en place. »

Une série à poursuivre pour Monaco

Tenez-vous bien : Maghnes Akliouche et ses copains n’ont plus perdu en championnat depuis le 16 janvier dernier lors d’une obscure rencontre face au FC Lorient. Cette belle série permet au club de la Principauté d’occuper aujourd’hui la cinquième place de Ligue 1 et de ne figurer qu’à un petit point du podium.

Pourtant, le technicien monégasque évite de s’enflammer avant d’affronter le Paris FC qui n’a pas concédé de défaite depuis la fessée reçue face au RC Lens le 14 février dernier : « On peut gagner contre n’importe qui, mais le début de saison nous a aussi montré qu’on pouvait perdre contre n’importe qui. Je suis curieux de voir comment on va aborder ce match. »

Gare au discours de la méthode Kombouaré et à ses méditations métafootballistiques.

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