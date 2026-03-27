PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

Paris peut-il le refaire ? Une 2e année d’affilée ? Pour le savoir, viens mater le quart de finale aller mercredi 8 avril à notre soirée spéciale avec grand écran & vivre la Ligue des champions façon So Foot, dans la meilleure ambiance de Paris.

Grande nouveauté pour ce premier acte : on le projettera dès 19h dans le Loft de 350 places de la mythique salle de La Bellevilloise, avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs du PSG, hymne du club dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Et pour le retour, on peut déjà vous annonce qu’on ne change pas un dispositif qui gagne à chaque tour depuis qu’on y a posé nos écrans l’année dernière : on se retrouve le mardi 14 avril à partir de 18h sur la péniche Le Mazette !

Pour PSG – Liverpool le 8 avril, le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / pinte de soft).

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Programme soirée 1/4 aller Paris SG – Liverpool :

► 19h : ouverture des portes de la Bellevilloise, projection du match PSG – Liverpool 2025 ► 20h : avant-match PSG – Liverpool par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : l’avenir nous le dira…

RDV mercredi 8 avril prochain dès 19h ! ⏳

La rédaction de So Foot

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