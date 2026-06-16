- Mondial 2026 -Gr. I
- France-Sénégal
Le but de Bradley Barcola sur son deuxième ballon du match (2-0)
C’est la France BB. Parfaitement lancé dans la profondeur par Adrien Rabiot après un ballon récupéré par Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola a doublé la mise face au Sénégal en ouverture de la Coupe du monde de l’équipe de France d’un piqué bien senti devant la sortie d’Édouard Mendy. L’ailier du Paris Saint-Germain a inscrit son troisième but en Bleu, sur son troisième ballon du match et seulement 130 secondes après son entrée en jeu.
Deux minutes et déjà mieux qu’Ousmane Dembélé, qu’il a remplacé.Revivez France - Sénégal (3-1)
NB