L’ouverture du score de Mbappé en vidéo

Ce n’est pas du pipeau. Et de 1 ! Pour son premier match au Mondial 2026, la France a attendu la 66e minute pour ouvrir le score face au Sénégal. Kylian Mbappé débloque le compteur des Bleus. L’attaquant tricolore retrouve le chemin des filets après trois matchs sans marquer, face à la Colombie, la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord. L’attaquant de 27 ans a profité d’une belle ouverture de Michael Olise pour croiser sa frappe du pied droit au premier poteau.

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Dans les pas de Giroud

Le capitaine des Bleus marque à cette occasion son 57e but en équipe de France, égalant ainsi le record d’Olivier Giroud. Il a également marqué autant de buts en Coupe du monde qu’un certain Just Fontaine.

Plus que douze avant le record.

Revivez France - Sénégal (3-1)