Mbappé devient le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Les 57 rugissants ! Olivier Giroud n’aura pas profité très longtemps de ce record : Kylian Mbappé devient le co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France de football. Auteur de l’ouverture du score des Bleus contre le Sénégal après une magnifique passe de Michael Olise (66e), l’attaquant du Real a inscrit son 57e but en sélection. Il égale ainsi Olivier Giroud, qui détient ce record depuis les huitièmes de finale du Mondial 2022.

Pelé dépassé

Kylian Mbappé a marqué son treizième but en Coupe du monde. Il égale Just Fontaine et a marqué un but de plus dans le tournoi que Pelé. Enfin, il débarque à trois unités du record de Miroslav Klose.

Plus qu’à claquer un triplé contre l’Irak.

Revivez France - Sénégal (3-1)