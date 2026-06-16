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Didier Deschamps : « Ce qui est important, c’est ce que Barcola a fait aujourd’hui »

TJ
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Didier Deschamps : « Ce qui est important, c’est ce que Barcola a fait aujourd’hui »

Rassuré. Interrogé après l’entrée en lice réussie des Bleus face au Sénégal, Didier Deschamps est revenu sur cette rencontre à deux visages« On a eu un peu de crispation au début avec une bonne équipe en face. Quand on a changé les positionnements de Dembélé et Olise ça a changé des choses. C’est que le premier match mais on va savourer quand même », a réagi à chaud le sélectionneur des Bleus sur M6.

Également invité à réagir sur son coaching gagnant, avec l’entrée de Bradley Barcola à la place d’Ousmane Dembélé, DD a pris le temps de mentionner l’importance du Parisien, qui a marqué beaucoup de points ce mardi soir. « Il y a beaucoup de débats, et de joueurs sur les 26 qui peuvent commencer, on aura besoin de tout le monde. Ce qui est important, c’est ce que Barcola a fait aujourd’hui : entrer et tout donner. » 

Message transmis à la concurrence en attaque.

TJ

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