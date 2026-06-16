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La situation litigieuse sur Mbappé qui aurait pu donner un penalty aux Bleus

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La situation litigieuse sur Mbappé qui aurait pu donner un penalty aux Bleus

Touché ou pas ? Alors qu’il venait de réussir l’un de ses premiers débordements sur le côté droit face au Sénégal lors du match d’ouverture des Bleus, Kylian Mbappé est tombé après être entré dans la surface de réparation sur un tacle de Sadio Mané. Si le Français n’en rajoute pas, le contact semble léger sur le pied gauche de l’attaquant du Real Madrid.

Un check à la VAR sans penalty

Alireza Faghani, l’arbitre australien de la rencontre, avait d’abord indiqué un corner, avant de rétropédaler après visionnage de la VAR… pour désigner un renvoi aux 5 mètres 50. Pas de faute sur l’ancien Parisien selon l’homme au sifflet.

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Cette situation n’a pas perturbé Kylian Mbappé, qui a ouvert le score moins de cinq minutes après la reprise du jeu

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