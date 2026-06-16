La compo du Sénégal contre les Bleus, avec Mané

Prêts pour refaire 2002 ? Ils étaient trois (Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly et Mamadou Sarr) pour deux postes dans la défense centrale du Sénégal. Pape Thiaw a choisi d’associer Niakhaté à Koulibaly. Le défenseur central d’Al-Hilal n’a pas joué depuis près de deux mois, mais portera bien le brassard des Lions de la Teranga ce mardi soir.

Sadio Mané titulaire

Dans ce qui s’apparentera à un 4-3-3, Sadio Mané est titulaire, comme l’ancien Parisien Idrissa Gueye et l’attaquant du Bayern Munich Nicolas Jackson. Une équipe type, en somme. L’ancien Strasbourgeois Habib Diarra est sur le banc.

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La compo du Sénégal face aux Bleus :

Mendy – Diatta, Koulibaly (cap.), Niakhaté, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mané.

Qui sera le nouveau Papa Bouba Diop ?

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