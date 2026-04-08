Un Parisien a débuté tous les matchs depuis septembre

Warren du Parc. Encore titulaire avec le PSG ce mercredi contre Liverpool, Warren Zaïre-Emery a débuté toutes les rencontres disputées par les Parisiens depuis septembre. Le milieu de terrain enchaîne son quarantième match en tant que titulaire. Si le Titi né en 2006 a également disputé un match avec l’équipe de France A contre la Colombie et une trêve internationale avec les Espoirs en octobre, il profite aussi de la blessure de Fabián Ruiz au milieu de terrain.

On est encore loin des cent matchs d’affilée de Jules Koundé avec le Barça, ou de l‘infatigable Jordan Lefort, qui a disputé toutes les minutes

⭐ #UCL | 🤯 La stat’ FOLLE de Warren Zaïre-Emery avec le PSG ! 👇 pic.twitter.com/L87JgSXaWP — francetvsport (@francetvsport) April 8, 2026

La fatigue ? Connaît pas !